Il Cdx a Vinci: "Sindaco scrive al Prefetto, ma un mese fa era contro il DDL Sicurezza"

Finalmente Vanni si è reso conto che la sicurezza è una priorità a Vinci! Ora riprende la nostra proposta di videosorveglianza e degli agenti sul territorio! Peccato che questo non sia stato l'orientamento del Partito Democratico in campagna elettorale. Troviamo un pò grottesco però che neanche quaranta giorni fa Vanni abbia appoggiato una mozione demagogica contro il DDL sicurezza e non a sostegno degli agenti.

Un atto che stride con l'attuale sostegno alla legalità. Come fa il sindaco a parlare oggi di sicurezza quando poco più di un mese fa ha preso posizione contro le pene rafforzate per chi commette rivolte, per chi uccide, per chi compie atti di violenza o resistenza contro le forze dell'ordine? Questa sarebbe solidarietà verso gli agenti? Si opponevano persino al divieto di vendere sim card anonime, strumento spesso utilizzato da terroristi e organizzazioni criminali.

Oggi è per la legalità, ieri votava una mozione contro l'inasprimento delle pene per chi occupa abusivamente immobili e per chi deturpa edifici pubblici o monumenti. Ciliegina sulla torta alla faccia della solidarietà con le forze dell'ordine, si pose persino contro l'aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza Una bella solidarietà, una bella collaborazione con gli agenti!

I consiglieri di centrodestra

Manuela Mussetti

Andrea Parri

Egidio Varrecchia

Alessandro Scipioni

