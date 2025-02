Interruzione idrica programmata nei comuni di San Miniato e Fucecchio

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di San Miniato, martedì 25 febbraio, dalle ore 8.30 alle 11, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Conti, del Poggio, di Rocca, Fontevivo, Fonti, Pozzo, Ribaldinga, San Piretro, Sasso, nelle piazze del Duomo, della Repubblica, in viale Don Minzoni, in piazzale Alighieri e in piazzetta del Castello. Contestualmente, l’erogazione idrica sarà sospesa anche nelle vie Sanminiatese e Vecchia Sanminiatese nel comune di Fucecchio.