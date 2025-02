Investe pedone e scappa, l'uomo si presenta il giorno dopo alla municipale

A Sesto Fiorentino, un 33enne è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso dopo aver investito una 41enne in viale Ariosto e essersi dato alla fuga. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La polizia municipale, intervenuta sul posto, ha identificato rapidamente il conducente grazie alle testimonianze e agli accertamenti sulla targa del veicolo, ma l’uomo era inizialmente irreperibile. Ieri mattina si è presentato spontaneamente al comando della polizia municipale e si è messo a disposizione per gli accertamenti, venendo denunciato.