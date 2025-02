Liberazione, le iniziative a Castelfiorentino per gli 80 anni

Un calendario di iniziative che interessano tutto il 2025, per celebrare con modalità rinnovata l’80° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. E’ questo uno degli obiettivi del “Tavolo Memoria”, convocato dall’Amministrazione Comunale il 3 febbraio scorso, coinvolgendo le associazioni interessate alla valorizzazione della memoria della Resistenza. Un metodo di lavoro che l’Assessora con delega alla Memoria, Marta Longaresi, in collaborazione con l’Assessore alla Cultura, Franco Spina, ha scelto per avviare un confronto costruttivo sulle proposte, al fine di coordinare nel migliore dei modi le varie iniziative e ottimizzare le risorse disponibili, raccogliendo anche nuove idee per il futuro.

Sono state già concordate le prime attività. E’ stato infatti definito un calendario con tutti gli appuntamenti (una ventina quelli in programma finora), e la Giunta Comunale ha deliberato di inviare - d’intesa con l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa – una consistente delegazione di Castelfiorentino per il viaggio in Austria dal 7-12 maggio 2025, grazie anche a un contributo simbolico dei gettoni di presenza devoluti da alcuni consiglieri comunali. In particolare, da Castelfiorentino partiranno ben undici studenti, di cui sei della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Castelfiorentino e cinque dell’Istituto Superiore “F. Enriques” di Castelfiorentino, oltre a due insegnanti (uno per ciascuna scuola) e due rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

“Un risultato che è stato reso possibile – sottolinea l’Assessora Marta Longaresi - grazie al contributo delle associazioni ANPI, Prociv Arci, SPI CGIL, Associazione “Il Progresso”, AVIS, AUSER e Sezione Soci Coop, che in sinergia con gli istituti scolastici e i loro dirigenti hanno promosso e sostenuto la partecipazione degli studenti ai viaggi di studio e pellegrinaggio ai campi di concentramento, affinché possano vedere con i propri occhi i luoghi della guerra e la tragedia della deportazione. A queste prime associazioni che hanno aderito va il mio ringraziamento, unitamente ad altre che hanno dimostrato fin d’ora la loro disponibilità a contribuire economicamente in futuro per le medesime finalità”

L’Amministrazione inoltre ha offerto la propria disponibilità a coordinare una raccolta fondi, sempre nell’ambito di questa prima tavola rotonda, per una targa in memoria della Resistenza, promossa dalle associazioni presenti su suggerimento di alcuni cittadini. Le eventuali donazioni si possono fare su un apposito conto corrente del Comune. Queste le coordinate: IBAN: IT 94F 08425 37790 0000 10299535, Banca di Cambiano, filiale di Castelfiorentino, causale: “Targa commemorativa Resistenza”.

Infine, gli eventi. La prossima settimana (martedì 25, ore 10.30) ci sarà un incontro all’Istituto “F. Enriques” con Adelmo Cervi, promosso dall’Istituto superiore e il Comprensivo (in collaborazione con ANPI e il patrocinio del Comune) al quale parteciperanno le classi terze della “Bacci Ridolfi” e le quinte dell’ISIS “F. Enriques” (replica in serata alle 21.15 al Circolo “I Praticelli”, aperto a tutta la cittadinanza). A seguire, un nutrito calendario di iniziative tra cui quelle rientranti nel progetto “I 119 volontari della Libertà” che il Comune ha promosso per l’80° della Liberazione (realizzato con il contributo del Consiglio regionale ai sensi della L.R. n. 3/2024) e che prevede ad aprile la rivisitazione di un video di testimonianze e una mostra presso lo spazio eventi dell’associazione “Il Progresso” (Corso Matteotti).

