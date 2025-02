Liceo Marconi di San Miniato: si all'aumento degli spazi da parte della Provincia

Si è svolta nella giornata di oggi venerdì 21 febbraio una riunione con la Provincia di Pisa e il Liceo Marconi di San Miniato, per fare il punto della situazione all'indomani della chiusura delle iscrizioni scolastiche, in vista dell'organizzazione degli spazi per l'anno scolastico 2025-26.

Presenti all'incontro, oltre al Dirigente Scolastico professor Luca Petrini, il Presidente Massimiliano Angori, la Consigliera Provinciale all'Edilizia Scolastica Cristina Bibolotti e il Sindaco di San Miniato e Consigliere provinciale all'Ambiente, Simone Giglioli, insieme alla struttura tecnica provinciale.

"È stato un appuntamento importante, nel quale come ente provinciale abbiamo confermato la disponibilità ad aumentare gli spazi per il Liceo Marconi attraverso una serie di soluzioni alle quali stiamo già lavorando operativamente e che metteremo a punto con la loro definizione nel corso delle prossime settimane. Come ente provinciale questa mattina ci siamo ufficialmente presi questo impegno condiviso con la struttura tecnica provinciale a fianco a noi. A breve, appena compiuti alcuni passaggi burocratici e amministrativi convocheremo una nuova riunione e forniremo altri dettagli", affermano il Presidente Angori e la Consigliera Bibolotti. "Una riunione proficua che segna un nuovo importante passo avanti per il Liceo Marconi di San Miniato, istituto fortemente attrattivo grazie alla eccellente offerta formativa", aggiunge il Sindaco Giglioli. "Sono certo che attraverso una ottima sinergia istituzionale, le soluzioni si concretizzeranno già a partire dall'avvio del nuovo anno scolastico" .

Fonte: Provincia di Pisa - Ufficio Stampa

