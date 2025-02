Manifestazione antimafia e per la lotta per il lavoro sicuro sabato 22 a Prato

"Antimafia è lotta per il lavoro degno e sicuro. La lotta per il lavoro degno e sicuro è antimafia." Con questo slogan i SUDD Cobas Prato-Firenze organizzano per sabato 22 febbraio a Prato una manifestazione con partenza ore 15:00 da Porta al Serraglio.

"A Prato, Seano, Campi Bisenzio, non possiamo parlare di “sicurezza sul lavoro” senza parlare di lotta alla mafia. - dicono i Sud Cobas di Prato e Firenze - E non possiamo parlare di lotta alla mafia senza parlare di sicurezza sul lavoro, senza ricordarsi che ci sono centinaia di lavoratori che rischiano di pagare con la loro stessa vita il prezzo di guerre che non gli appartengono. Mentre tutti i giorni la mafia impone su di loro condizioni di sfruttamento".

Fonte: SUDD Cobas Prato-Firenze