Mercato in Piazza della Repubblica a Ponsacco: “No a regole inique, serve soluzione condivisa da tutti”

“La nuova disposizione dei posteggi in Piazza della Repubblica deve essere condivisa da tutti gli operatori: è l'unica condizione per una collocazione che deve seguire regole eque che non scontentino nessuno”.

È netta la posizione del responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli sul ritorno del mercato in Piazza della Repubblica. “La nuova conformazione della piazza dopo i lavori di riqualificazione comporta giocoforza una serie di modifiche rispetto alla disposizione precedente e in occasione dell'assemblea organizzata con gli operatori ambulanti è emersa chiaramente la volontà di trovare una soluzione condivisa da tutti. La nostra posizione è ferma e cristallina: o sono tutti d'accordo, oppure si proceda a una riassegnazione totale dei posteggi. I due anni trascorsi lontano dal centro hanno penalizzato fin troppo gli ambulanti e l'ultima cosa che vorremmo è vedere ulteriormente danneggiati operatori presenti da anni a Ponsacco, che grazie alla loro offerta contribuiscono insieme agli altri a rendere questo mercato uno dei più apprezzati e frequentati della Valdera”.

“Il ritorno del mercato in Piazza della Repubblica è una priorità assoluta, su questo non ci sono dubbi o interpretazioni” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli “ma una concertazione seria è fondamentale, innanzitutto per restituire agli ambulanti il diritto di lavorare nel cuore del centro storico, come è sempre avvenuto negli anni, ma anche per evitare che la nuova disposizione crei figli e figliastri oltre che disparità insopportabili”. “È fondamentale inoltre che la ricollocazione degli operatori tenga conto delle attività in sede fissa di piazza della Repubblica e corso Matteotti, in modo che possano mantenere i dehors e le strutture. D'altronde sono gli stessi commercianti, titolari di negozi, attività e pubblici esercizi a volere il ritorno del mercato in centro, proprio perché costituisce un preziosissimo volano di attrazione della clientela, consentendo inoltre di avere un centro storico vivo e frequentato. Per questo ribadiamo la necessità di una soluzione che tuteli gli interessi di tutti e dell'intero tessuto commerciale di Ponsacco”.

Fonte: Confcommercio - ufficio stampa