Rsa Villa Serena diventa sartoria solidale: le ospiti realizzano coperte per i senza dimora

Alla Rsa Villa Serena di Montaione hanno dato vita a una sartoria solidale. Le ospiti della residenza per anziani gestita dal Consorzio Valserena hanno cominciato a dedicarsi alla realizzazione a maglia di calde coperte di lana da destinare ai senza tetto. L'attività vede il coinvolgimento di alcuni volontari AUSER Firenze, gli educatori della residenza e, soprattutto, un gruppo di signore che vivono a Villa Serena. Rientra nel progetto 'Coperte per senza dimora' ideato da Sheep Italia.

Un gruppetto di ospiti, sferruzzatrici accanite da sempre appassionate al lavoro a maglia, si ritrova ogni mercoledì per creare quadrati di lana d’ogni colore, tipologia di ricamo o fantasia che grazie all’aiuto di Sheep Italia saranno successivamente assemblati in calde coperte da donare a persone senza fissa dimora. Ne sono stati realizzati quasi una quindicina. “I volontari ci mettono i ferri e la lana, gli ospiti impegno e volontà, hanno preso il progetto come una missione” raccontano Jonathan e Cristina, educatori di Villa Serena.

Mentre lavorano le ospiti coinvolte nel progetto si confrontano e si sfidano a chi realizza il quadrotto più bello in un clima rilassato e gioviale, dove il piacere di essere partecipi e protagonisti attivi di un’iniziativa dall’impatto sociale così ampio supera qualsiasi paura o dubbio iniziale.

“Ciò che per noi è di fondamentale importanza è la possibilità di coinvolgere i nostri ospiti in attività preziose per la collettività” aggiunge Paolo Profeti, direttore della RSA Villa Serena. “Un signore ospite nella nostra residenza, ad esempio, fa il volontario per il pedi-bus, il servizio di accompagnamento a piedi dei bambini fino a scuola, durante la stagione estiva. Un altro signore nostro ospite, invece, presta supporto nella cura del verde. I nostri ospiti non sono soltanto persone da assistere e da curare, sono signori e signore che hanno risorse e capacità da mettere in campo, ricchezze straordinarie che possono essere utilizzate a beneficio della collettività”.