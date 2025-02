Musica, a Empoli doppio appuntamento con Il Contrappunto

Un fine settimana tutto da vivere nel segno della musica e dello stare insieme. Il teatro Il Momento (via del Giglio 59, Empoli) sarà palcoscenico per due eventi a cura dell’associazione Il Contrappunto: si comincia domani, 22 febbraio 2025, alle 21 con “L’Elisir d’amore”, melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani, si prosegue il giorno seguente alle 16.30 con la prima tappa di “Domeniche in salotto - Aperitivi in concerto al teatro Il Momento”.

L’ELISIR D’AMORE - L’appuntamento, promosso dall’associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli e con il contributo del Ministero della cultura, è per domani, 22 febbraio, alle 21. Il giorno seguente, alle 16, sarà in scena al teatro Giuseppe Verdi a Casciana Terme (info e prenotazioni https://shorturl.at/ZTy7m ) fra gli eventi della stagione teatrale 2024/25 a cura dell’Associazione Internazionale di Teatro Guascone. In scena Vittoria Brugnolo (Adina), Filippo Pina Castiglioni (Nemorino), Lorenzo Martinuzzi (Belcore), Carlo Morini (Dulcamara) e Anna Capoferri (Giannetta). Con loro il Coro Il Contrappunto e Nicoletta Cantini al clavicembalo. Le musiche sono a cura dell’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, Maestro direttore e concertatore Damiano Tognetti, presidente e direttore artistico de Il Contrappunto. La regia è di Franco Spina, le scene sono di Giacomo Callari e le realizzazioni sartoriali de Il Chiacchierino Costumi. Il costo dei biglietti per lo spettacolo empolese è di 15 euro intero (10 ridotto per Over 65 e Under 18), ingresso gratuito per persone con disabilità e Under 12. I biglietti, acquistabili anche in biglietteria il giorno dell’evento, sono disponibili in prevendita su www.ciaotickets.com al link https://shorturl.at/6tdVQ e alla Libreria Rinascita (via Ridolfi 53, Empoli).

DOMENICHE IN SALOTTO - La rassegna, a cura dell’associazione culturale Il Contrappunto, con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo del Ministero della cultura, propone cinque appuntamenti pomeridiani, la domenica con inizio alle 16.30, dal 23 febbraio fino al 23 marzo 2025: l’evento di chiusura sarà a ingresso gratuito grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando “Festa della Toscana 2024”. Il primo appuntamento è il 23 febbraio, con “Revisitè on Mars” con Silvia Giraldi (voce), Renato Cantini (tromba – basso ed effetti) e Giovanni Vannoni (piano – synth). Il costo dei biglietti è di 8 euro intero e di 5 ridotto per Over 65 e Under 18. Ingresso gratuito per persone con disabilità. Per quanto riguarda le formule abbonamento, il pacchetto intero due concerti ha un costo di 14 euro (9 ridotto), tre concerti 18 euro (12 euro ridotto) e quattro concerti 22 euro (14 euro ridotto). Biglietti e abbonamenti sono acquistabili alla biglietteria del teatro Il Momento il giorno dell’evento: comprendono ingresso al concerto e aperitivo a seguire a cura dell’associazione Noi da Grandi onlus.

Fonte: Il Contrappunto - Ufficio stampa