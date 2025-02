Nuove spallette su Lungarno Diaz, Fratelli d'Italia critica sulla resa estetica

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Sandra Bianchini e i consiglieri comunali FdI Alessandro Draghi e Giovanni Gandolfo, intervengono sulle nuove spallette di mattoni che vengono realizzate in queste ore sul Lungarno Diaz e a ridosso del Ponte alle Grazie, chiedendosi se l'aspetto attuale sia solo provvisorio.

“Come è possibile - si chiedono i consiglieri - che la Soprintendenza ai beni culturali di Firenze, famosa per essere particolarmente scrupolosa, abbia dato il permesso di installare simili spallette sul Lungarno di Ponte alle Grazie? Entro quest'anno le nuove spallette dovranno essere pronte e l'opera è sicuramente necessaria sebbene sappiamo che non è capace da sola a mettere in sicurezza la città finché non saranno completate le casse d'espansione a monte. Ci auguriamo che la resa estetica delle spallette non rimarrà questa. Sul Lungarno Diaz e a ridosso del Ponte alle Grazie questi puzzle di mattoncini sono un orrore per la vista e contrastano con la bellezza del panorama circostante. Speriamo che si tratti soltanto di un momento dei lavori e che sia prevista un'ulteriore copertura che non deturpi il contesto urbanistico e architettonico”.

Fonte: Fratelli d'Italia - Ufficio Stampa

