Palp in luce rossa per gli Special Olympics Games

Oltre 1.500 Atleti, con e senza disabilità intellettive, saranno i protagonisti dei prossimi Special Olympics World Winter Games. Si svolgeranno dall’8 al 15 marzo 2025 per la prima volta in Italia, in Piemonte e coinvolgeranno ben 102 delegazioni provenienti da ogni parte del mondo, con otto discipline in gara all’insegna dello sport, dell’accoglienza e dell’inclusione.

L'Amministrazione Comunale di Pontedera ha aderito alla campagna lanciata da Special Olympics Italia, insieme ai Club Lions della Toscana, colorando di rosso luoghi simbolici nel giorno della Community Run, il passaggio della Torcia Olimpica. Nello specifico, nella serata del 25 febbraio, sarà illuminato di rosso il Palp - Palazzo Pretorio, nel pieno entro cittadino.

"Lo sport è uno strumento straordinario per unire le persone, aprire confini e finestre su un futuro migliore", ha detto l'assessore allo sport del Comune di Pontedera Mattia Belli annunciando l'iniziativa in programma martedì prossimo.

Il Torch Run, che annuncia l’arrivo del grande evento, è un’opportunità unica di sensibilizzazione. "L’obiettivo condiviso è quello di diffondere un messaggio corale di inclusione, di pace e di valorizzazione delle persone con disabilità affinché vengano riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze", ha spiegato Luca Della Santina, presidente dei Lions Club Pontedera.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa