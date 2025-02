Premio Letterario Internazionale Ceppo, i finalisti della 69esima edizione

La 69a edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo, dedicato quest’anno alla Poesia e all’educazione delle giovani generazioni, diretto da Paolo Fabrizio Iacuzzi, prosegue a Pistoia con molti appuntamenti da febbraio ad aprile per concludersi a maggio, dall’8 all’11. A breve sarà inoltre reso noto il vincitore del Premio Ceppo Poesia Internazionale Piero Bigongiari.

Il Premio Ceppo si svolge grazie al patrocinio del Ministero della Cultura, con il sostegno di Fondazione Caript, Fondazione Chianti Banca, e grazie alla compartecipazione della Regione Toscana, del Consiglio Regionale della Toscana - Festa della Toscana, del Comune di Pistoia-Biblioteca San Giorgio, con il contributo di Fondazione Poma, Berni Store, Giorgio Tesi Group, Coldiretti Pistoia, Quaderni di Via del Vento.

“Il Premio letterario internazionale Ceppo – ha evidenziato l’assessore alla cultura del Comune di Pistoia Benedetta Menichelli –, la cui prima edizione si è svolta nel 1956, ha saputo conquistare nel tempo spazi di interesse sempre più ampi. Anche la 69esima edizione coinvolge 1.500 studenti delle scuole pistoiesi e della provincia, segno dell’attenzione rivolta alle nuove generazioni. Gli studenti hanno partecipato a incontri, occasioni importanti di scambio socio-culturale, e scritto recensioni. Ciò gli ha permesso di conoscere libri e autori: l’obiettivo del premio, che condividiamo pienamente, è anche quello di promuovere la lettura per tutti, ma in particolare per i più giovani”.

LE DUE TERZINE FINALISTE PER LA POESIA, IL PREMIO ALLA CARRIERA E GLI INCONTRI DI MARZO MESE DELLA POESIA

La Giuria della 69a edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo, presieduta da Paolo Fabrizio Iacuzzi, composta da Alberto Bertoni, Michele Bordoni, Martha Canfield, Giuliano Livi, Giulia Martini, Andrea Sirotti, Filiberto Segatto, Ilaria Tagliaferri e Gabrio Vitali, ha definito le terzine del “Premio Ceppo Poesia”. La selezione delle due terzine è avvenuta su una scelta di oltre 100 libri partecipanti, pubblicati da consolidate case editrici dal settembre 2022 all’ottobre 2024. I sei poeti saranno in anteprima a Pistoia alla Libreria Lo Spazio il 28 febbraio, il 7 e il 14 marzo per l’iniziativa “Marzo Mese della Poesia”.

I finalisti al “Premio Ceppo Poesia” sono:

TIZIANO BROGGIATO, “Sorvoli”, Pellegrini Editore 2022;

FEDERICO ITALIANO, “La grande nevicata”, Donzelli 2023;

ROSARIA LO RUSSO, “Tande”, Vydia, 2023.

I finalisti al “Premi Ceppo Poesia Under 35” sono:

PIETRO CARDELLI, “Tu devi prendere il potere”, Interlinea 2023

ANDREA DONAERA, “Le estreme conseguenze”, Le Lettere 2023

REBECCA GARBIN, “Male minore”, Vallecchi, 2024

La Giuria dei Giovani Lettori, che voterà in diretta le due terne, è composta da 23 membri. La maggior parte sarà selezionata su una rosa di cinquanta candidati degli Istituti secondari di II grado che partecipano alla Ceppo Scuola di Poesia con il compito di assistere alle lezioni dei 6 vincitori e di scrivere un commento alle loro poesie per il Premio Ceppo Giovani Poesia, che sarà assegnato l’11 maggio durante la cerimonia di votazione e premiazione dei finalisti a Palazzo Fabroni di Pistoia, a partire dalle 9.30. I migliori commenti vinceranno dei buoni libro offerti dalla Fondazione Caript.

La Giuria Letteraria conferisce inoltre il Premio Ceppo Pistoia Capitale della Poesia a LORETTO RAFANELLI, nato nel 1948 a Porretta Terme, per la sua intera opera poetica. Il poeta sarà festeggiato in anteprima a Pescia alla Fondazione Poma sabato 22 marzo nell’ambito della Giornata Mondiale della Poesia per l’uscita della sua autoantologia, Lo sguardo senza fine. Poesie 1984-2024 (Jaca Book 2025).

PREMIO CEPPO RAGAZZI CON PAOLO DI PAOLO. OMAGGIO A MICHELE COCCHI

28 MARZO – 10 APRILE

Sono oltre 700 i materiali scritti e oltre 50 i video realizzati dai ragazzi sui libri di Paolo Di Paolo (Premio Ceppo per l’Infanzia e l’adolescenza) e su Michele Cocchi, il giovane scrittore e psicoterapeuta infantile pistoiese scomparso nel 2022. Paolo Di Paolo è stato a Pistoia il 20 novembre a presentare il libro Rimembri ancora. Perché amare da grandi le poesie studiate a scuola (Il Mulino, 2024). Ha presentato, oltre ai suoi libri e ai classici da lui consigliati, le parole chiave sulle quali sta scrivendo la Ceppo Ragazzi Lecture (LIBER n. 147, luglio 2025), che leggerà a Pistoia il 10 aprile, ore 16.30, alla Libreria Giunti al Punto. Tra i classici da recensire anche “Us” di Michele Cocchi, cui viene reso omaggio il 28 marzo all’Auditorium Terzani: oltre a Filiberto Segatto e Massimiliano Barbini saranno presenti la regista Valentina Paiano e un attore della compagnia Teatro Binario 7, che sempre il 28 marzo metterà in scena al Piccolo Teatro Mauro Bolognini lo spettacolo “Us. The Game. Credi davvero di non essere un eroe?”, tratto dall’omonimo romanzo di Cocchi.

Le altre iniziative del Premio Ceppo dedicate alle giovani generazioni

IL PROGETTO EDUCATIVO CEPPO PETROCCHI POESIA ARTE E NATURA

1° MARZO – 10 MAGGIO

I sei poeti finalisti incontreranno gli studenti del Liceo Petrocchi per il Progetto Ceppo Petrocchi Poesia Arte e Natura. Gli studenti porteranno i sei poeti in alcuni luoghi d’arte e di natura a Pistoia particolarmente significativi nei giorni 1, 8 e 15 marzo mattina, con la collaborazione di Coldiretti Pistoia e della Curia Vescovile. I ragazzi gireranno dei video con letture di poesie da loro scelte e con domande ai poeti. Le chiese prescelte sono: Pieve di Sant’Andrea, Chiesa di san Giovanni Fuorcivitas, Cattedrale di Pistoia. I luoghi di natura prescelti sono due vivai (Panconi e Lotti) e il mercato Campagna Amica di Coldiretti. Verranno realizzati foto e video di backstage per i social network in occasione del 21 marzo, Giornata Mondiale della Poesia. I video realizzati dai ragazzi saranno presentati il 10 maggio, all’Auditorium Tiziano Terzani, alla presenza dei poeti: i migliori saranno premiati con buoni libro offerti dalla Fondazione Caript.

CEPPO SCUOLA DI POESIA: TRE RASSEGNE FRA PISTOIA E PESCIA

7 NOVEMBRE 2024 – 10 MAGGIO 2025

La Ceppo Scuola di Poesia, nata per promuovere ancora più a fondo la poesia come educazione democratica alla complessità del mondo, a supporto anche degli insegnanti delle scuole, prosegue con Tre cicli di lezioni in diversi luoghi, fra scuole e istituzioni pubbliche e private, tra Pistoia e Pescia: “Poesia, Arte, Narrazione” alla Biblioteca San Giorgio e alla Libreria Lo Spazio di Pistoia (fino al 10 maggio), “Una Finestra sulla Poesia” negli Istituti di Istruzione secondaria di Secondo grado di Pistoia (fino al 21 febbraio) e “Il Viaggio delle Luce” alla Fondazione Poma di Pescia (fino al 5 aprile).

GLI AUTORI FINALISTI DEL PREMIO CEPPO POESIA

Tiziano Broggiato è nato a Vicenza dove risiede nel 1953. Oltre al libro vincitore e finalista al Premio Ceppo, ha scritto: Parca lux (Marsilio 2001, Anticipo della notte (Marietti 2006), Dieci poesie, Nuovo almanacco dello Specchio n°3 (Mondadori 2007), Città alla fine del mondo (Jaca Book, 2013), Preparazione alla pioggia (Pequod, 2015), Novilunio, (Ed. Pordenonelegge 2018).

Federico Italiano è nato a Galliate, tra il Ticino e Novara, nel 1976. Oltre al libro vincitore e finalista al Premio Ceppo, ha pubblicato: Nella costanza (Atelier 2003), I Mirmidoni (Il Faggio 2006), L’invasione dei granchi giganti (Marietti 2010), L’impronta (Aragno 2014), Un esilio perfetto. Poesie scelte 2000-2015 (Feltrinelli 2015) Habitat (Elliot 2020).

Rosaria Lo Russo è nata a Firenze, dove vive, nel 1964. Oltre al libro vincitore e finalista al Premio Ceppo, ha pubblicato: L’estro (Cesati 1987), Vrusciamundo (I quaderni del Battello Ebbro 1994), Comedia (Bompiani 1998), Penelope (d’if 2003), Lo dittatore amore. Melologhi (Effigie 2004), Io e Anne. Confessional poems (d’if 2010), Crolli (Le Lettere 2012), Poema (1990/2000) (Zona 2013), Nel nosocomio (Effigie 2016), Controlli (Millegru 2016), Anatema (Effigie 2021), Rina (Battello Stampatore 2021), Unamedea (Valigie Rosse 2021).

Pietro Cardelli (1994) è nato e vive a Firenze. Oltre al libro vincitore e finalista al Premio Ceppo, ha pubblicato La giusta posizione (in Poesia contemporanea. Quattordicesimo quaderno italiano (Marcos y Marcos 2019).

Andrea Donaera è nato in Salento nel 1989 e vive a Gallipoli. Oltre al libro vincitore e finalista al Premio Ceppo, ha pubblicato: Il latte versato (Sigismundus, 2012), Certe cose, certe volte (Marco Saya, 2013), Occhi rossi (‘Round midnight, 2015), Una Madonna che mai appare (Poesia contemporanea. Quattordicesimo quaderno italiano, Marcos y Marcos 2019), I vivi. Un tremore (Fallone, 2022).

Rebecca Garbin (Milano, 2001), oltre al libro vincitore e finalista al Premio Ceppo, ha pubblicato alcune poesie sul numero 24 di Poesia (Crocetti, 2024).

LORETTO RAFANELLI - PREMIO CEPPO PISTOIA CAPITALE DELLA POESIA

Dopo il suo primo libro, I confini del Viso (Forum 1987), la sua opera è stata pubblicata per la maggior parte dalla casa editrice Jaca Book: Il silenzio dei nomi (2002), Il tempo dell’attesa (2007), L’indice delle distanze (2013), A ogni stazione del viaggio (2021); è di imminente uscita la sua autoantologia, Lo sguardo senza fine. Poesie 1984-2024. Ha diretto la casa editrice I Quaderni del Battello Ebbro, partecipato con Marco Nereo Rotelli alla Biennale di Venezia (2001, 2005, 2007, 2011) e collaborato a eventi tra arte e poesia. Per la saggistica è uscito: Il sangue della ricordanza (I Quaderni del Battello Ebbro 1998), Il punto poetico (Algra Editore 2017) ed è in uscita la seconda parte. Per il teatro è in corso di pubblicazione: Teatro riunito. Dramaturgia reunida. Versione bilingue, italiano-spagnolo (Università Autonoma di Zacatecas, Circulo de Poesia Editor).

PROGRAMMA

MARZO MESE DELLA POESIA. Libreria Lo Spazio di Pistoia

28 FEBBRAIO, 17.30. LEZIONE CON ANDREA DONAERA. Presentazione del libro "Le estreme conseguenze” (Le Lettere), il poeta legge e commenta una poesia di RAFFAELLO BALDINI. LEZIONE CON FEDERICO ITALIANO. Presentazione del libro "La grande nevicata" (Donzelli) il poeta legge e commenta una poesia di JAN WAGNER. Conduce Paolo Fabrizio Iacuzzi, presidente del Premio. Partecipa Giulia Martini, giurata del Premio.

7 MARZO, 17.30. LEZIONE CON REBECCA GARBIN. Presentazione del libro "Male minore" (Vallecchi), la poetessa legge e commenta una poesia di SYLVIA PLATH. LEZIONE CON ROSARIA LO RUSSO. Presentazione del libro "Tande" (Vydia), la poetesa legge e commenta una poesia di ANNE SEXTON. Conduce Paolo Fabrizio Iacuzzi, presidente del Premio. Partecipa Andrea Sirotti, giurato del Premio.

14 MARZO, 17.30 LEZIONE CON PIETRO CARDELLI. Presentazione del libro "Tu devi prendere il potere" (Interlinea), il poeta legge e commenta una poesia di BEPPE SALVIA. LEZIONE CON TIZIANO BROGGIATO. Presentazione del libro "Sorvoli" (Pellegrini Editore) il poeta legge e commenta una poesia di THOMAS STEARNS ELIOT. Conduce Paolo Fabrizio Iacuzzi, presidente del Premio. Partecipa Filiberto Segatto, giurato del Premio.

22 MARZO, GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA

Incontro con Loretto Rafanelli, Premio Ceppo Pistoia Capitale della Poesia, alla Fondazione Poma di Pescia

Ore 10.30 Lezione di Loretto Rafanelli: “La Luce nella poesia del Novecento. Parte II. Da Dino Campana a Piero Bigongiari. Intervengono gli studenti delle scuole secondarie di Pescia con i loro insegnanti.

Ore 16.00 Presentazione di “Lo sguardo senza fine. Poesie scelte 19984-2024” (Jaca Book 2025). Antonio Bellandi (compositore, direttore d’orchestra e pianista) presenta in anteprima, su poesie di Rafanelli, “Le lune di Sant’Anna” (per voce recitante, chitarra a 10 corde e quartetto d’archi). Interviene Filiberto Segatto.

28 MARZO, PREMIO CEPPO RAGAZZI – OMAGGIO A MICHELE COCCHI

Pistoia, Biblioteca San Giorgio Auditorium Terzani, ore 15.00 – Incontro con gli studenti degli Istituti secondari di primo e secondo grado che hanno recensito il romanzo “Us”. Partecipano Benedetta Centovalli e Filiberto Segatto, giurati del Premio, e Massimiliano Barbini, attore e formatore. Saluto di Chiara Casavecchia, moglie dello scrittore.

