Presidio di studenti e lavoratori a Siena contro la riforma del Ministro Bernini

Oggi, in occasione della presenza all'Università di Siena del ministro dell'Università Anna Maria Bernini, alcuni movimenti, associazioni studentesche e lavoratori hanno manifestato.

A darne notizia è il movimento Log-in che dice "Abbiamo partecipato al presidio di protesta contro la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. Al fianco delle associazioni studentesche, del comitato dei precari universitari di Siena, Firenze, Pisa e Perugia e ai lavoratori della Beko, abbiamo ribadito la nostra più assoluta contrarietà non solamente alla riforma del pre-ruolo (riforma Bernini), ma anche ai finti aumenti dell'FFO annunciati dalla stessa ministra. Nonostante ieri abbia dichiarato la volontà di "sospendere" la discussione del ddl 1240, notiamo con sgomento la presa di posizione della Crui a favore della riforma, che non ci sorprende e di cui prendiamo atto politicamente. Abbiamo anche ribadito che è proprio il modello di università a essere problematico: quando ci sono stati i finanziamenti infatti, come nel caso del PNRR, sono stati usati per darli in mano ai privati e privatizzare corsi, creare dottorati inutili e strutture funzionali ai privati. Oggi come ieri l'unico modello possibile di Università è quello che si basi sulla ricerca disinteressata, libera da invadenze private e strumentalizzazione dei finanziamenti."

Fonte: Movimento Log-in