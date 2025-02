Spaccata in pasticceria con un tombino, ladro trovato poco dopo con 70 euro

La scorsa notte, intorno alle 4, la polizia è intervenuta in via Vittorio Emanuele II a Firenze per un furto in una pasticceria, segnalato da un residente che aveva udito rumori sospetti.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la vetrata d’ingresso parzialmente infranta, probabilmente con un tombino, e hanno avviato le ricerche in zona. Poco dopo, nei pressi di piazza Leopoldo, hanno rintracciato due uomini.

Uno di loro, un 35enne tunisino, è stato trovato in possesso della refurtiva – circa 70 euro in monete e alcuni generi alimentari – e arrestato per furto aggravato. L’altro, un 23enne marocchino, aveva con sé un oggetto in ferro ed è stato denunciato a piede libero per porto di oggetti atti a offendere.

Il 35enne dovrà comparire davanti al Giudice per la convalida dell’arresto. Entrambi restano presunti innocenti fino all’esito del processo.

