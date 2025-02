Furto con spaccata nella notte in una pasticceria a Firenze. È successo in via Vittorio Emanuele intorno alle 4, quando è partito l'allarme al 112 lanciato da un residente svegliato dai rumori provenienti dalla strada. Sul posto è intervenuta la polizia e, secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero infranto la porta a vetri del negozio e rubato dei cioccolatini e il fondo cassa, per un totale di circa cinquanta euro, fuggendo via.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: