Sulla A11 Firenze - Pisa Nord, chiusa la immissione in A1 nella notte tra 24 e 25 febbraio

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 febbraio sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma e Bologna. In alternativa, si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Prato est, al km 9+000 della A11 ed entrare in A1 a Calenzano, verso Roma o in direzione di Bologna.

Fonte: Autostrade - ufficio stampa

