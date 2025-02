Toscana Atletica Empoli, una festa allo stadio per i 40 anni

La Toscana Atletica Empoli compie 40 anni…con l’inizio dei lavori per il nuovo impianto.

Un bellissimo traguardo tagliato dall’associazione che negli anni ha avuto il merito e la forza di far innamorare tantissimi empolesi di questo sport e di mantenersi costantemente tra le migliori realtà dell’atletica in Toscana e in Italia.

Una festa che sarà coronata da una celebrazione che si terrà il prossimo 29 Marzo presso i locali sotto la Maratona dello Stadio Castellani di Empoli dove ormai da tanti anni si tiene il cuore dell’attività sportiva dell’Atletica Empoli.

Alla festa parteciperanno tutti gli atleti, gli allenatori e i dirigenti più rappresentativi di questi 40 anni, con un pensiero speciale dedicato a Dario del Sordo, che dedicò gran parte della sua vita alla crescita di questa realtà.

Un evento che sarà anche un’occasione importante per parlare, insieme agli amministratori presenti, del nuovo impianto dedicato all’Atletica in costruzione in Via Sanzio, che rappresenterà un vero e proprio fiore all’occhiello per gli empolesi e per tutta la Toscana e che donerà uno spazio molto bello e funzionale ai tanti atleti che quotidianamente dedicano il loro tempo allo sport.

“Siamo veramente molto felici che, giunti ai nostri primi 40 anni di attività, abbiamo la possibilità di vedere finalmente più vicino il nostro traguardo di fornire un impianto degno a tutti i nostri atleti e allenatori” ha commentato il presidente Claudio Marchetti. “Per questo dobbiamo ringraziare innanzitutto l’amministrazione comunale, in primis Brenda Barnini che ha dato un grandissimo impulso alla realizzazione di questo impianto, e poi anche l’attuale Sindaco Alessio Mantellassi, che sta portando avanti il lavoro con grande impegno. Il percorso partecipativo fatto con i cittadini è stato un passo fondamentale, che ha permesso il coinvolgimento della cittadinanza in questo importante progetto per far sì che diventi a misura di cittadino e non solo sportivo. Un grazie anche a tutti gli uffici comunali che stanno lavorando alacremente per la buona riuscita. Quest’opera infatti è veramente importantissima per salvaguardare l’attività sportiva di molti empolesi, vista anche la vicinanza con le scuole, ma anche per creare un nuovo indotto per un impianto che potrà ospitare gare regionali e nazionali.

Si ringrazia anche l’Empoli Calcio per il progetto presentato che, oltre a permettere un ulteriore importante sviluppo di tutta l'attivitá sportiva di Empoli, donando ulteriore prestigio alla nostra cittá, consentirà, in sinergia con l’amministrazione comunale, che tutte le attivitá sportive e sociali che si svolgono nei locali sotto la Maratona (Centro Sportivo Comunale), ormai punto di riferimento per tante società e sportivi empolesi, possano continuare senza interruzioni il loro lavoro.

L’impianto che sorgerà in Via Raffaello Sanzio, in accordo con l’amministrazione comunale, lo desideriamo ormai da diversi anni ed era diventato quantomai necessario. La speranza è che possa presto vedere la luce. Tutto ciò rappresenterà una grande vittoria per tutta la nostra città”.

Fonte: Toscana Atletica Empoli