Ultimi appuntamenti di febbraio a Palazzo Leggenda

Ultimi appuntamenti del mese di febbraio a Palazzo Leggenda. Ecco che cosa vi aspetta! Fra letture ad alta voce, il gruppo di lettura ci sarà anche da ridere a crepapelle con storie folli, buffe e super divertenti.

Porte aperte mercoledì 26 febbraio 2025, alle 17, con Una Torre di storie alla ricerca di ‘Una casa per tutti!’. Le case degli animali sono strutture o luoghi che offrono riparo, sicurezza e un ambiente adatto alla vita di ogni specie. Ogni animale costruisce o sceglie la propria “casa” in base alle sue necessità. Tanti libri e tante case! Chissà quale sarà il preferito. L’attività è dedicata a bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.

Dalla Torre di storie, spazio a idee e parole, giovedì 27 febbraio, alle 17, con il gruppo di lettura +14 in biblioteca! Se hai tra i 14 e i 17 anni, questo è il tuo momento! Il gruppo di lettura vi aspetta per conoscere nuovi libri, riflessioni e scambi di idee. Ogni incontro sarà un’occasione per scoprire storie intense, confrontarsi su temi che stanno a cuore e dire la propria in un ambiente libero e creativo. Non si tratta solo di leggere, ma di condividere emozioni e prospettive che fanno crescere. Per partecipare è richiesta la prenotazione.

Febbraio è pronto a salutare Palazzo Leggenda con l’ultimo appuntamento: venerdì 28 febbraio, alle 17, ecco le ‘Letture a Crepapelle. Un’ora di risate in biblioteca!’. Un evento speciale pensato per tutti i bambini che vogliono divertirsi con storie folli, buffe e super divertenti! Letture a Crepapelle è un’ora di pura allegria, dove ogni racconto è un’occasione per ridere, sorridere e lasciarsi trasportare in mondi incredibili pieni di personaggi stravaganti e situazioni esilaranti! Siete pronti per un viaggio tra le pagine di storie che faranno rotolare dal ridere grandi e piccini, non potete mancare. (da 3 a 7 anni)

