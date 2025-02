Accoltella alla schiena il compagno, arrestata 38enne

Ha accoltellato alla schiena il compagno ed è stata arrestata. È successo a Grassina, nel comune di Bagno a Ripoli, verso le 1.30 di oggi, sabato 22 febbraio.

Una 38enne nel corso di una lite in casa col compagno 49enne lo avrebbe aggredito con un coltello da cucina, gli avrebbe tirato un fendente alla schiena. Ancora non sono chiare le motivazioni dietro alla lite.

L'uomo è stato trasportato per le cure del caso al vicino ospedale di Santa Maria Annunziata al momento non verserebbe in pericolo di vita, pur venendo tenuto in osservazione, come informano i carabinieri intervenuti. La donna è stata arrestata per tentato omicidio ed è a Sollicciano.

