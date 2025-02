Aggredisce volontari Misericordia mentre soccorrono il padre

Il 21 febbraio a Borgo San Lorenzo, un episodio di aggressione ha coinvolto i volontari della Misericordia mentre stavano soccorrendo un uomo in codice rosso. L’equipaggio era arrivato prima dell’automedica della Asl e aveva iniziato le manovre per predisporre il ricovero del paziente. Quando il figlio dell’uomo soccorso è arrivato, ha parcheggiato la propria auto dietro l'ambulanza, impedendo la partenza. I volontari gli hanno chiesto di spostarla, ma l'uomo ha reagito aggredendo l'autista, cercando di colpirlo con pugni e rompendogli gli occhiali. Poi ha attaccato anche gli altri soccorritori e il personale Asl, minacciando di "sgozzarli".

Alberto Corsinovi, presidente della Federazione regionale delle Misericordie, ha commentato: "L'episodio si commenta da solo", aggiungendo che è necessaria una risposta adeguata sul piano della sicurezza per proteggere i volontari. Corsinovi ha inoltre riferito di aver chiesto già da luglio 2023 l’adozione di protocolli condivisi alle centrali operative 118 della Toscana per limitare i rischi. Inoltre, ha contattato la prefetta di Firenze, Francesca Ferrandino, con cui ha avuto rassicurazioni per un incontro urgente sulla questione.

Andrea Ceccherini, presidente del coordinamento delle Misericordie dell'area fiorentina, ha sottolineato l'escalation di violenza, evidenziando che "qualche giorno fa è toccato agli amici della Fratellanza militare, ieri sera a volontari della Misericordia di Borgo San Lorenzo". Ha aggiunto che ciò che preoccupa è "il senso di impunità che mostrano molti degli aggressori", definendo questa inciviltà una situazione che "bisogna trovare il modo di porre fine". Ceccherini ha espresso la sua vicinanza ai volontari e ha sostenuto la richiesta di Corsinovi per misure concrete per garantire la sicurezza degli operatori e per perseguire con determinazione i responsabili di atti di violenza, aggiungendo: "I nostri volontari sono in strada per aiutare chi ha bisogno e non possiamo tollerare che rischino la propria incolumità mentre svolgono il loro servizio".

