Controlli alla stazione di Lucca, giovane arrestato per droga

A Lucca, nel corso di un’operazione di controllo contro lo spaccio di droga nella zona della stazione ferroviaria, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 18enne tunisino, residente a Massarosa, pregiudicato e disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è svolta alle 15:00 in Piazzale Ricasoli e all’interno della stazione, dove i militari stavano identificando le persone presenti. Decidendo di estendere il controllo a un bar della zona, hanno notato un giovane nordafricano che, alla vista delle divise, si è allontanato rapidamente dirigendosi verso una slot machine. Il suo comportamento ha insospettito i Carabinieri, che lo hanno fermato per un controllo. L’identificazione ha rivelato precedenti specifici e, durante la perquisizione, nelle tasche dei pantaloni sono stati trovati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Accompagnato al Comando Provinciale, il 18enne è stato sottoposto a una perquisizione più approfondita, che ha portato al rinvenimento di un grammo di cocaina, 15 grammi di eroina e 40 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio. Successivamente, la perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare ulteriori due bilancini di precisione, sostanze da taglio, materiale per il confezionamento e un grammo di hashish.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata successiva. Si ricorda che il giovane è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.