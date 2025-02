Crollo tetto a Lazzeretto e frazione 'bloccata', il Comune: "Anticipo spese per riaprire strada"

In riferimento al crollo del tetto di un fabbricato a Lazzeretto, l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi rende noto che "gli atti necessari a tutelare la sicurezza pubblica sono stati eseguiti fin dall’inizio. Sono scaduti i tempi previsti dall’ordinanza e permangono le situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica. Nel frattempo si è tenuto conto, in questi giorni, sia della relazione del Genio Civile sia degli scritti dei privati che, tramite i loro legali, hanno chiesto una proroga. Per l’immobile da dove ha avuto origine il crollo, si prende atto che non è stata ottemperata l’ordinanza e che non ci sono i presupposti di proroga. Sarà l’ente pubblico a farsi carico delle spese relative alla sicurezza della facciata in modo da riaprire la strada, almeno in senso unico alternato. Le spese saranno poi richieste al proprietario. Per l’altro immobile, il Comune ha emanato una nuova ordinanza affinché sia presentata relazione tecnica di messa in sicurezza della facciata entro sette giorni. In entrambi i casi, il rientro sarà possibile solo quando ci saranno gli elementi certificati di sicurezza e decoro. Seguiranno incontri pubblici per illustrare il percorso fatto e le azioni in essere".

