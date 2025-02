Decine di tentate truffe agli anziani, due giovani denunciati

Nelle ultime settimane, la provincia di Lucca è stata colpita da numerosi tentativi di truffa ai danni degli anziani, perpetrati con la tecnica del finto carabiniere e avvocato. I malviventi contattano le vittime telefonicamente, sostenendo che un familiare è coinvolto in un grave incidente e ha bisogno di denaro immediato per evitare conseguenze legali.

Grazie a una campagna informativa promossa dai Carabinieri, con oltre 80 incontri che hanno coinvolto circa 5.700 persone, molte truffe sono state evitate. Durante questi incontri, sono stati forniti consigli utili per riconoscere e prevenire i raggiri.

Un episodio significativo si è verificato a Pieve Fosciana, dove un'anziana ha ricevuto una telefonata da un falso carabiniere che le chiedeva denaro e gioielli per pagare la cauzione della figlia. Ricordando le raccomandazioni ricevute, la donna ha immediatamente allertato i Carabinieri di Castelnuovo, permettendo l’attivazione di un’operazione coordinata. Poco dopo, due giovani sospetti, originari della Campania, sono stati rintracciati a bordo di un'auto noleggiata a nome di un prestanome. Poiché non hanno saputo giustificare la loro presenza in zona, sono stati sottoposti a perquisizione. L’analisi dei loro telefoni ha fornito elementi utili per la loro denuncia, collegandoli anche a un tentativo di truffa avvenuto pochi giorni prima nella provincia di Firenze.

Le forze dell’ordine ricordano l’importanza di segnalare immediatamente al 112 qualsiasi sospetto tentativo di truffa.