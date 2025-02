Empoli per la Pace, nuovo flash mob sul conflitto Russia-Ucraina

Nel terzo anniversario dello scoppio della guerra Russia- Ucraina, il Comitato Empoli per la Pace si mobilita ancora.

Lunedì 24 febbraio alle ore 18 in Piazza della Vittoria ad Empoli è in programma una nuova iniziativa per sensibilizzare le persone e le istituzioni sul tema della PACE.

Oltre ad un flash mob, presenteremo una nutrita cartellonistica per evidenziare alcuni dati concreti e sconcertanti, frutto di una ricerca accurata su questa guerra.

Gli interrogativi sono purtroppo ancora tanti: sulle vittime e i profughi, sulla distruzione del territorio e dei suoi ecosistemi, sulle infrastrutture che vuol dire ospedali, scuole, fabbriche, sulle aziende agricole, sulla strage silenziosa di centinaia di animali. E ancora: quante armi sono state inviate a tre anni dall' inizio della guerra? Ci sono costi nascosti nei programmi di riarmo dell'Europa e dell'Italia? La Tenda della Pace forma uno spazio di incontro, di discussione e di confronto, una testimonianza che interagisce con chi ha a cuore il futuro dell'umanità.

Vi invitiamo a partecipare numerosi, creativi, silenziosi e rumorosi e soprattutto determinati nel NO alla guerra.



