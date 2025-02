Forza Italia, a Empoli eletta Claudia Ghezzi come segretaria comunale

Claudia Ghezzi è la segretaria comunale venuta fuori dal Congresso di Forza Italia Empoli. Oggi, sabato 22 febbraio, a Palazzo Pretorio i vertici di FI si sono riuniti e Ghezzi è stata eletta per acclamazione. Ha poi indicato come vice la professoressa Alessandra Campagna.

Hanno partecipato ai lavori il Consigliere e Segretario Regionale Marco Stella e il Segretario Provinciale Paolo Giovannini insieme agli esponenti di Forza Italia empolesi: Samuele Spini, che ha guidato il movimento sino ad oggi, Simone Campinoti capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale e Nicola Nascosti.

Durante il congresso è stata anche ricevuta una chiamata dallo storico esponente di FI Maurizio Gasparri, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, per congratularsi con Ghezzi e con la sezione empolese del partito.

"Sono onorata della fiducia che mi è stata accordata. Un anno fa, sicuramente, non avrei mai immaginato di ricoprire questo ruolo. Tutto è iniziato quando ho deciso di sostenere la candidatura di Simone Campinoti e l'ottimo risultato che abbiamo ottenuto, anche a livello personale. Mi sono appassionata alla politica, sia locale che nazionale, ma non ero mai scesa direttamente in campo. Questa è stata l'occasione giusta. Nei prossimi mesi le elezioni regionali sono il nostro obiettivo primario. Prepararci per le regionali significa cominciare già a Empoli con la campagna elettorale. Stiamo monitorando il territorio per capire le necessità e come possiamo contribuire al meglio. La mia posizione è quella di ascoltare e capire cosa vogliono i cittadini, rimboccarsi le maniche e avere idee chiare da presentare. Non sono contro, ma sono per: faremmo un'opposizione propositiva, attenta, ma sempre con idee positive. Siamo pronti ad approvare e condividere quelle idee che vanno nell'interesse della nostra comunità, al di là delle provenienze politiche. Vogliamo che Empoli migliori, e con essa anche la Toscana", queste le prime parole di Ghezzi.

"Siamo molto contenti che Claudia sia stata eletta, con il pieno consenso di tutta la squadra, che si sta ampliando grazie anche al suo impegno costante. Il nostro partito sta diventando sempre più al femminile, e questo ci rende molto orgogliosi. Abbiamo già ricevuto il sostegno e le chiamate di Tajano e Gasparri, e siamo felici di aver intrapreso questa strada insieme a loro. Siamo certi che faremo un ottimo lavoro. La squadra a Empoli sta lavorando bene, e non è comune che Empoli abbia visto una crescita così significativa di appeal sul territorio. Abbiamo scelto di partire dalle opportunità che ci si presentano, e siamo convinti che possiamo fare un ottimo lavoro per la nostra comunità", questo il commento di Simone Campinoti.

Di seguito la mozione di Ghezzi

Lo statuto di Forza Italia stabilisce, all’art. 2 Finalità, “Il Movimento Politico Forza Italia è una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.” Questi sono gli stessi principi e valori che ho trovato in tutti i militanti che, a Empoli, con dedizione e professionalità sino a oggi si sono dedicati a Forza Italia, così come nei cittadini che in questo Movimento si identificano. Mi sono avvicinata alla politica partecipativa da pochi mesi, anche se, in realtà, mi sono sempre interessata alla politica sia locale che nazionale. Provengo da una famiglia di imprenditori, io stessa ho lavorato oltre 25 anni in seno alle aziende di famiglia e sono cresciuta, sia personalmente che professionalmente, guidata dai medesimi valori di libertà, di giustizia, di solidarietà e, non ultimo, di merito. Il contributo che intendo dare al Movimento di Forza Italia a Empoli sarà intriso del mio vissuto. Io sono per una società cattolico liberale che salvaguardi l’individuo in ogni sua espressione della vita privata e pubblica, sono per una libera economia di mercato che sia attenta alle necessità degli ultimi, sono per una società che valorizzi e premi il merito con un occhio di riguardo al sociale.

Da quest’anno sono membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli: non condivido le “quote rosa” ma mi batterò sempre per la parità di genere, per una società che dia le medesime possibilità agli uomini e alle donne, e che per entrambi, con gli stessi criteri, premi il merito.

Con la squadra che mi affiancherà, e che vedrà premiate le donne e gli uomini per i loro meriti, continuerò ad essere portavoce di questi principi. Insieme saremo attenti ascoltatori delle esigenze della collettività, di tutta la collettività, e la nostra opposizione politica sarà un’opposizione attiva ma propositiva, un’opposizione attenta ma collaborativa perché il nostro primo obiettivo è il benessere dei cittadini empolesi che ci auspichiamo di poter presto amministrare. Ci impegneremo e metteremo in campo tutte le nostre forze su temi quali la sicurezza, l’incidenza della tassazione e i costi per la gestione dei rifiuti, lo sviluppo economico e l’urbanistica così come il rilancio del centro storico e l’attenzione alle periferie.

Quanto agli obiettivi prossimi, non possiamo esimerci dal ricordare l’appuntamento importantissimo a cui saremo chiamati ad ottobre, le elezioni regionali, alle quali dedicheremo da subito la nostra professionalità, competenza e gran parte delle nostre risorse. Sarà in primo luogo una campagna di ascolto che ci porterà in seguito ad elaborare le nostre proposte per governare la Toscana meglio di chi ci ha preceduti. Ringrazio tutti i presenti, in particolare Samuele Spini per avermi accolto in questa comunità, che ha guidato sino ad oggi, e quanti vorranno condividere con me questo cammino.

