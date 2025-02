Fucecchio cambia volto: le opere in programma in centro

Sarà un 2025 di profondi cambiamenti quello che caratterizzerà il centro storico di Fucecchio. La capacità di intercettare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha infatti permesso all’amministrazione comunale di finanziare importanti progetti che rinnoveranno il volto del paese e permetteranno all’intera comunità di riappropriarsi e tornare e vivere il centro della città.

A partire dai progetti relativi al bando “Rigenerazione urbana”, i più corposi, che interessano il parco Corsini, le scarelle di Sant’Antonio e molte vie e piazze centrali. Entrando nel dettaglio, il progetto è stato suddiviso in quattro lotti di cui uno, quello relativo ai lavori di riqualificazione di corso Matteotti e piazza Amendola, dal costo complessivo di 1 milione e 600 mila euro, è ormai alla sua fase finale, con l’imminente conclusione dei lavori nella piazza del Comune ed il completamento con la riqualificazione dell'area posta sul retro del teatro Pacini e sagrato della chiesa di S. Maria delle Vedute. In corso, invece, gli interventi che riguardano la ricostruzione delle scarelle di via Sant’Antonio e la riqualificazione di piazza Bracci, piazza La Vergine, piazza Vittorio Veneto, piazza Lavagnini, via Sbrilli e via Porta Raimonda, tutti inseriti nello stesso lotto, per una spesa totale di circa 2 milioni e 900 mila euro. In corso anche l’intervento relativo alla parte alta del parco Corsini, che prevede il rifacimento dei vialetti e della pavimentazione della torre di mezzo e della torre Pagliaiola, l’implementazione del sistema di videosorveglianza e il ripristino della vegetazione, per un ammontare di circa 500 mila euro. Questo intervento andrà a completare la riqualificazione del parco dopo il recupero della parte bassa, già concluso e collaudato, finanziato grazie ai fondi ottenuti con la partecipazione al bando “Parchi e giardini storici” (600 mila euro). In partenza, infine, il lotto relativo alla riqualificazione di piazza Padre Ceci, il cui intervento ammonta a circa 209 mila euro.

Passando invece al bando “Home”, sono tre i progetti finanziati dal PNRR. A partire dal restauro del palazzo pretorio, che prevede il recupero del piano terra, destinato ad associazioni e servizi, mentre al primo piano saranno ricavati tre appartamenti residenziali, il tutto per una spesa totale di 1 milione e 900 mila euro. A questo si affianca il progetto che prevede la realizzazione di un collegamento tra piazza Vittorio Veneto e poggio Alberighi, attraverso la costruzione di una scala sul retro del palazzo pretorio, dal costo di 316 mila euro. Infine, il terzo progetto riguarda il recupero degli appartamenti posti in via Donateschi, via Curtatone e via Machiavelli, che ammonta a 549 mila euro.

Tante e corpose, dunque, le opere pubbliche in corso a Fucecchio, il cui termine è previsto per la primavera del 2026.

“Tanti interventi importanti, resi possibili dalla capacità dell’amministrazione di aggiudicarsi le risorse del PNRR grazie all’imponente lavoro degli uffici e dei dipendenti, che ringrazio – spiega la sindaca Emma Donnini -. Il rifacimento di piazza Amendola arriva a concludere un percorso di riqualificazione del centro storico basso inserito all’interno di un più ampio progetto che, a completamento di tutti gli interventi, concorrerà a rinnovare il volto a Fucecchio. Una Fucecchio più bella, più accogliente e più ospitale, che darà nuova vita a spazi di incontro e socialità”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate