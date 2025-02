Guida dopo abuso di stupefacenti, denunciato a Montopoli

Un servizio straordinario dei carabinieri a Montopoli in Val d'Arno ha portato alla denuncia di un 49enne per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, in quanto risultato positivo al drug test, si è rifiutato di effettuare il test di conferma. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo, privo di assicurazione, è stato sequestrato.

L’attività di controllo si è estesa anche alla circolazione stradale e all’identificazione di persone. Sono state identificate 107 persone, tra cui 30 cittadini stranieri in regola con il permesso di soggiorno, e controllati 45 veicoli. Sul fronte della sicurezza stradale, sono state elevate 7 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

Un ulteriore risultato dell’operazione riguarda la lotta allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Pisa per uso di sostanze stupefacenti, dopo essere stati trovati in possesso di hashish. Inoltre, durante i controlli da parte dei Carabinieri del NAS, un esercizio pubblico è stato chiuso a causa di gravi carenze igienico-sanitarie, con valori dell'acqua non conformi. L'ASL Toscana Centro è stata allertata per ulteriori verifiche.

