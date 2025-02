Il sindaco Giannoni riceve il giovane Alessandro Santagelo

Come i grandi campioni dello sport nazionale, dopo i successi, vengono ricevuti dal presidente della Repubblica, così il sindaco Roberto Giannoni, ha voluto ricevere un giovane atleta di Santa Croce di appena 17 anni, che nel suo piccolo può a tutti gli effetti, essere considerato un campione. Venerdì mattina Alessandro Santangelo, che milita nelle file della Virtus Lucca, anche se è santacrocese, è stato ricevuto in comune dal primo cittadino dopo l'ennesimo successo nella sua disciplina sportiva, la corsa. Recentemente infatti ha segnato il primato italiano di categoria nella corsa 3000 metri indoor a Padova. Alessandro ha stracciato il primato nazionale precedente di 8’29”05 , facendo fermare il cronometro a 8’15”71. Un bellissimo traguardo considerata anche la giovane età dell'atleta santacrocese.

“Mi ha fatto veramente piacere – dice il sindaco Roberto Giannoni - ricevere questo giovane atleta di casa nostra, che nonostante la giovane età, ha già fatto cose rilevanti nello sport, facendo parlare di sé. Oltre a essere stato un piacere, mi è sembrato anche un atto dovuto dal punto di vista istituzionale. È giusto che l'amministrazione e il sindaco per primo riconoscano il merito dei nostri concittadini che tengono alto il nome di Santa Croce nello sport e nelle altre attività umane. Ad Alessandro auguro ogni successo nella sua attività sportiva, sono convinto che sentiremo ancora parlare di lui e noi rimaniamo qui, in attesa di vederlo convocato in quale manifestazione di rilievo internazionale. Forza Alessandro Santa Croce tifa per te!”

