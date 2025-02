Individuate e disarticolate due 'centrali dello spaccio' a Livorno

A Livorno, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri per prevenire reati e contrastare il degrado, è stato arrestato un uomo di circa 40 anni, originario del Centro America, per detenzione ai fini di spaccio di droga e denunciato per furto di energia elettrica.

Durante un'operazione nelle aree centrali della città, i militari hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un’attività commerciale in piazza dei Mille. Dopo accertamenti e con l'ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno scoperto un vero e proprio centro di spaccio nascosto dietro l'attività principale di vendita di ortofrutta. Nel locale sono stati trovati 7 grammi di cocaina suddivisi in 21 dosi, 1.740 euro in contanti e 45 pillole di sildenafil (Viagra) prive di prescrizione medica. Inoltre, è stato rilevato un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Successivamente, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, scoprendo una seconda centrale di spaccio. Qui sono stati sequestrati 1,14 kg di cocaina suddivisi in buste e ovuli, 2.490 euro in contanti, gioielli d’oro per 300 grammi, un anello con diamanti di dubbia provenienza, oltre 100 confezioni di Viagra senza prescrizione e 5 bilancini di precisione. Anche nell’abitazione è stato trovato un collegamento abusivo alla rete elettrica.

Tutti i materiali e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato arrestato in flagranza e condotto nel carcere “Le Sughere” di Livorno. Il GIP ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare in carcere. L’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.