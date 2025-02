È morto Marcello Casati, il sindacalista più noto della Valdera

La Valdera è in lutto. A settantasette anni è scomparso Marcello Casati, uno dei sindacalisti più noti. Viveva a Terricciola con la famiglia, la scomparsa è avvenuta a seguito di una malattia.

Per anni è stato la voce dei lavoratori e delle lavoratrici alla Piaggio di Pontedera, è diventato sindacalista nel 1977. È stato in prima linea per battaglie come l'occupazione e i diritti di chi lavora alla Piaggio e nell'indotto. È stato anche segretario Uilm e segretario provinciale Uil pensionati, oltre che presidente INPS a Pisa.

Pontedera e la Valdera perdono così il protagonista di molte pagine di storia tra il tessuto cittadino e il lavoro. In molti lo ricordano anche quando, in pensione, non smetteva mai di perorare le cause in cui aveva sempre creduto.