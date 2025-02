Piano Strutturale, PD Empoli: "Si pensa come una grande unica città"

Giovedì 20 febbraio in consiglio comunale a Empoli è stata approvata la delibera che ha discusso le controdeduzioni al “Piano Strutturale Intercomunale (PSI)”: un unico piano urbanistico approvato dai Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci.

Il Partito Democratico di Empoli esprime soddisfazione per il lavoro svolto dall’amministrazione comunale che, insieme al lavoro che riguarderà la stesura definitiva del “Piano Operativo Comunale”, consentirà di aggiornare gli strumenti di pianificazione territoriale del Comune di Empoli.

Un impegno di mandato del sindaco Alessio Mantellassi fondamentale per continuare a pianificare, programmare e realizzare nuovi investimenti pubblici e privati sul territorio comunale.

«L’obiettivo del PSI è quello di pensare come fossimo un’unica città di 90.000 abitanti – afferma il segretario del Pd Empoli Fabio Barsottini-.Adesso i Comuni dell’Empolese si apprestano a condividere, per i prossimi vent’anni, obiettivi di sviluppo sostenibile in grado di garantire benessere economico e sociale. Vogliamo che Empoli possa continuare a essere una città fondata sul lavoro, dove gli investimenti pubblici e privati possano continuare a garantire l’erogazione di servizi pubblici di qualità e nuove opportunità occupazionali. Tutto questo avendo bene in mente i limiti delle risorse ambientali e soprattutto la nostra capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Siamo felici anche del fatto che, con questo ultimo passaggio in Consiglio comunale, abbiamo messo una pietra tombale – conclude Barsottini - circa le preoccupazioni sulla ‘grande’ area industriale nella zona di Marcignana e Pagnana. In tal senso siamo contenti che i cittadini di queste zone possano trovare chiarezza dopo anni in cui il dibattito politico cittadino è stato fuorviato da messaggi non corrispondenti alla realtà dei fatti»

«Si tratta di un Piano urbanistico attento e lungimirante – afferma la capogruppo del Pd Viola Rovai-. Le sfide del nostro territorio, come quelle ambientali, sociali ed economiche, sono in continuo mutamento. Per questo motivo è essenziale che il piano rimanga dinamico e aperto a revisioni periodiche. L’adozione di questo piano non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per un lavoro continuo di aggiornamento, monitoraggio e confronto tra amministrazioni e cittadini.

I passaggi per addivenire all’approvazione definitiva del Piano Strutturale Intercomunale non sono ancora giunti al termine e come Partito di maggioranza continueremo a dare tutto il nostro supporto all’amministrazione perché Empoli possa continuare a essere un luogo in cui si vive bene».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa