Addio cartaceo, a Poggibonsi lo Stato Civile diventa digitale

Il Comune di Poggibonsi entra nell’Archivio Nazionale dello Stato Civile (ANSC). Un passaggio al digitale che utilizza esclusivamente i servizi messi a disposizione dal nuovo sistema per la formazione e l'iscrizione nell’archivio nazionale degli atti dello Stato Civile, e che comporta la dismissione dei registri cartacei. L'ufficiale di Stato Civile di Poggibonsi ha chiuso con verbale i registri cartacei e tutti gli atti sono, da ieri 20 febbraio, redatti e conservati solo in formato digitale.

“Un ulteriore passo avanti realizzato grazie alla professionalità degli operatori dei Servizi Demografici e alla collaborazione dei tecnici del software in uso, Kibernetes – dice l’assessora all’innovazione Lisa Valiani - Un modo per ridurre i margini di errore e offrire un servizio sempre più efficiente e affidabile per tutti. Un percorso di digitalizzazione che prosegue, su cui abbiamo attivato anche risorse specifiche sul PNRR”. L’entrata in ANSC rappresenta un primo passo verso ulteriori evoluzioni future in cui sarà possibile per il cittadino accedere alla piattaforma in autonomia.

Con l’ingresso in ANSC tutti gli atti vengono digitalizzati e centralizzati e sono accessibili agli ufficiali di Stato Civile in modo sicuro, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Il Comune di Poggibonsi è entrato in ANSC con il supporto di Kibernetes. Si tratta dell’87° comune a livello nazionale ad aderire al sistema, il più grande della provincia di Siena ad oggi presente in ANSC.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa