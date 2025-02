Quarto anno per Più Bella a Sanremo, da Empoli i trattamenti viso per le celebrità

È tornata nella città dei fiori, ancora una volta in qualità di beauty coach, per mettere a disposizione delle celebrità le sue competenze prima di shooting ed eventi. Quarta trasferta a Sanremo per Anna Maria Stanco, titolare di Estetica Più Bella, da poco tornata alla base a Empoli dopo la nuova esperienza appena conclusa nei giorni del 75esimo Festival della canzone italiana. Ormai una tradizione per l'esperta di bellezza che, insieme ad un gruppo di colleghe toscane, ha portato i propri trattamenti dal centro estetico di Ponzano agli eventi che gravitano intorno alla kermesse.

"È stata come sempre una bella esperienza, i giorni del festival sono una macchina perfetta. Anche quest'anno ho trattato tanti personaggi" racconta Anna Maria, "da Elena Pochettino, già trattata anche l'anno scorso e contenta di essere tornata, Alex Belli e la moglie Delia Duran, Raffaella Fico, Mirko Gancitano e tanti volti del Grande Fratello Federica Petagna, Yulia Bruschi e molti altri. In tanti hanno richiesto, oltre a trattamenti per la pelle, trattamenti decontratturanti a spalle e schiena".

Insieme alle colleghe "siamo tornate con i nostri prodotti 'Le Divine'" spiega Stanco, "in particolare abbiamo portato la linea skincare per il viso, prodotti detergenti che vanno a levigare e illuminare la pelle e sieri con sostanze anti-age non solo per andare a riempire ma anche a liftare prima del trucco. La stessa linea comprende inoltre prodotti per il corpo, come creme specifiche e super idratanti" aggiunge la beauty coach, svelando la prossima trasferta in programma. "Porteremo qualcosa di nuovo anche al festival del Cinema di Venezia, per il quale siamo già state selezionate". In vista della nuova edizione e della nuova partecipazione nella laguna agli eventi che gravitano intorno alla Mostra Internazionale d'arte cinematografica, Anna Maria aggiunge "è probabile che porteremo proprio la linea corpo, sempre de 'Le Divine'".

Un bilancio positivo dopo il festival: "Ci siamo divertite molto, abbiamo visto tanti personaggi, Sanremo è una festa nella festa. Inoltre, dal punto di vista professionale, consente di farsi conoscere da vari artisti e far conoscere i prodotti". Novità anche nel centro estetico di Ponzano: "Tutte noi, io e le mie dipendenti, abbiamo di recente acquisito l'attestato di Biomeccanica funzionale del corpo umano. È stato un corso molto interessante su una scienza che interagisce su apparato pelle e muscolo scheletrico, e quanto appreso lo abbiamo introdotto nel nostro metodo di lavoro". Competenze che "ci consentono di far lavorare anche la parte muscolare quando facciamo trattamenti su persone distese, adeguandoci a caratteristiche ed esigenze di ogni cliente, e il risultato - conclude Anna Maria Stanco - è più duraturo nel tempo e funzionale".