Rissa e furto a Montecatini, minorenne in manette

Rissa e rapina in Valdinievole, è stato arrestato un minorenne di origini albanesi ospite in una struttura del Pistoiese. Sono entrati in azione alle 23.30 di venerdì 21 febbraio i poliziotti di Montecatini Terme in piazza del Popolo, dove era nata una rissa.

Appena sono arrivati gli agenti, i ragazzi si erano già dileguati ma in via Cavour è stato trovato a terra un giovane di origini africane, aveva escoriazioni al volto e dolore alla mano, inoltre stava trattenendo un giovane.

Questi lo aveva derubato di un orologio, del cellulare e del portafogli. La vittima è stata portata in ospedale a Pescia, il giovane malvivente è ora in carcere.