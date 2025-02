Tenta truffa dello specchietto, giovane in manette

Un intervento tempestivo dei carabinieri a Pisa ha permesso di sventare una truffa e arrestare un giovane di 21 anni, responsabile di truffa aggravata. I fatti si sono svolti nella tarda mattinata di venerdì 21 febbraio, quando i militari sono intervenuti nel parcheggio di un noto supermercato di via Venezia Giulia. Il giovane, con una mossa astuta, aveva simulato un incidente stradale, accusando una 51enne di aver danneggiato il suo specchietto retrovisore. Per evitare complicazion, aveva richiesto un risarcimento immediato di 80 euro. Ma la prontezza della vittima e l'efficace intervento dei carabinieri hanno mandato all'aria i piani del truffatore. Per il giovane è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nella Provincia di Pisa.

