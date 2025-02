"Via Larini piena di buche e pericolosa": la segnalazione da Capraia e Limite

"Troppe buche, è una strada pericolosa". La segnalazione arriva da Capraia e Limite e riguarda via Gené e Giuseppe Larini.

C'è chi la percorre ogni giorno e "deve farlo lo slalom per evitare le numerose buche presenti". Chi scrive dice anche di "aver segnalato a chi di dovere il pericolo e il rischio della strada" ma di "non esser mai stato ascoltato".

"È un pericolo per chi la fa in auto e in modo ma anche per i tanti che ci passano in bici per andare sul Montalbano. Speriamo possa esser sistemata nel minor tempo possibile prima che qualcuno si faccia male e/o crei danni al proprio veicolo" conclude il lettore.