Abbandoni dei rifiuti Empoli: a gennaio 98 controlli e 2 sanzioni da 270 euro

Il tema degli abbandoni dei rifiuti e di come contrastare il fenomeno è ancora molto attenzionato dall’amministrazione comunale e dal servizio ambientale comunale, che, sta lavorando in stretta collaborazione con gli Ispettori Ambientali di Alia Multiutillity., svolge un’attività certosina insieme al personale di Polizia Municipale Comando territoriale di Empoli.

Anche nel mese di gennaio 2025 sono state rinvenute quantità importanti di rifiuti abbandonati in alcune vie del territorio comunale. Alcuni esempi: uso improprio dei cestini nel centro cittadino ed abbandoni sul territorio. Importante anche l’impegno nell’ambito del progetto ‘Ecomercato’, grazie al quale la situazione è in continuo miglioramento, con una raccolta differenziata passata da un 60% circa a oltre l’80% in pochi mesi.

Gli ambulanti vengono aiutati dagli Ispettori Ambientali ad aumentare conoscenza e consapevolezza per un corretto conferimento differenziato dei rifiuti prodotti. Un lavoro che settimana dopo settimana sta portando risultati positivi, maggior decoro in quella zona e più rispetto per l'ambiente.

FOCUS - Entrando nel dettaglio, l’attività di controllo svolta dagli Ispettori Ambientali si è concentrata su alcune vie e zone della città: in via del Piano di Marcignana, via Sottopasso per San Donato, via del Giglio. Sono stati eseguiti 98 controlli, 240 sono stati i rifiuti ispezionati, 2 le sanzioni del valore complessivo pari a 270 euro.

All’interno del progetto ecomercato sono stati verificati i conferimenti in via Bisarnella, via della Maratona e via delle Olimpiadi, dove sono state trovate cassette del banco ortofrutta e scatole che riconducono al banco abbigliamento attivo nel mercato settimanale.

In via del Piano di Marcignana è stato rinvenuto un accumulo molto esteso di rifiuti di vario genere contenuti in grossi sacchi; in via del Giglio i rifiuti sono stati abbandonati a fianco del cestino urbano.

Nel lavoro che viene svolto mensilmente trova sempre spazio l’azione di sensibilizzare la cittadinanza, informandola e ascoltandola, ribadendo come si devono differenziare ed esporre i rifiuti, anche gli ingombranti, spiegando il servizio di ritiro da parte degli operatori nella speranza che il fenomeno si riduca.

“Ringrazio come sempre gli ispettori ambientali di Alia Multiutility per il lavoro preciso e capillare sul nostro territorio – spiega Laura Mannucci, assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli -. Come amministrazione vogliamo collaborare per aumentare la consapevolezza sulla gestione dei rifiuti, come abbiamo per esempio fatto nei giorni scorsi al mercato settimanale, per sensibilizzare anche i commercianti sul corretto smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti derivati dalla vendita. Facendo ognuno un piccolo pezzo possiamo cercare di arginare più possibile il fenomeno”.

La Polizia Municipale nel mese di gennaio ha effettuato 1 controllo per veicoli abbandonati, elevando 1 sanzione con rimozione, 4 controlli per erba alta e terreni non fresati che non hanno prodotto sanzioni e 2 indagini tutt’ora in corso per abbandono di rifiuti con rilevanza penale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate