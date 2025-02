Attacchi No-Vax sui social di Riccardo Trallori, membro della direzione regionale del PD

"Siamo ormai abituati alle uscite dei no-vax, ma non per questo possiamo abbassare la guardia di fronte ad aggressioni semplicemente deliranti", commenta così il PD Pistoia dopo gli attacchi No-Vax sui social di Riccardo Trallori, componente della direzione regionale del Partito Democratico. La sua pagina Facebook "è stata vandalizzata con slogan e simboli vergognosi", fanno sapere dal PD.

"Gli autori di questi attacchi si rassegnino- si legge in una nota dei Dem di Pistoia - tutto il Partito Democratico non arretrerà di un centimetro rispetto alla difesa della scienza, dei medici e del diritto alla salute per tutti. Purtroppo abbiamo assistito, anche da parte di titolari di cariche istituzionali, a una generale sottovalutazione di certe posizioni, che hanno finito per legittimare uscite senza senso come quelle che hanno colpito Riccardo.Esprimiamo la nostra piena solidarietà a Riccardo Trallori, sicuri che non si lascerà intimidire da attacchi violenti e senza senso. Ci auguriamo che gli autori di questi post siano individuati dalle autorità competenti e puniti come meritano".

Rifondazione: " Squadrismo mediatico"

Che sta succedendo in questo Paese? Lo squadrismo mediatico (solo mediatico perché questi leoni da tastiera poi sono in pratica ratti che nelle strade e nelle piazze si squagliano subito) torna a colpire a Pistoia. Questa volta tocca a Riccardo Trallori, dirigente pistoiese del PD per aver criticato scritte No Vax che imbrattano i muri. E’ naturale che i Comunisti pistoiesi esprimano la solidarietà antifascista a Trallori e questo noi lo facciamo immediatamente. Ma vogliamo anche porre il problema dello squadrismo che vuole impedire qualsiasi dialettica democratica e delle coperture politiche evidenti da parte della destra e questo è intollerabile! E’ necessario ribadire che queste provocazioni sono inaccettabili, sono messaggi che inquietano in questo momento di rigurgiti neofascisti che, guarda caso, vengono tollerati da un governo che si alimenta di questi fanatismi e di conseguenza vengono tollerati anche dalle stesse forze dell’ordine. Rifondazione Comunista invita alla massima vigilanza e alla più ampia mobilitazione antifascista. Questo paese non merita un salto indietro di 100 anni!