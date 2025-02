Aveva un bastone telescopico nascosto nello zaino e droga, denunciato

A Portoferraio, nell’ambito dei controlli disposti per la prevenzione della criminalità, i Carabinieri hanno denunciato un 55enne, originario di un’altra regione, per porto di armi od oggetti atti a offendere. L’uomo è stato fermato nella zona portuale, dove i controlli sono più intensi, e il suo comportamento inquieto ha insospettito i militari, che hanno proceduto alla perquisizione personale e della sua moto di grossa cilindrata.

All’interno del suo zaino è stato trovato un bastone telescopico metallico lungo circa 50 cm, considerato un’arma impropria e quindi sequestrato. Durante il controllo, i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto un involucro termosaldato con circa 1 grammo di cocaina, motivo per cui l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Livorno come assuntore di stupefacenti per uso non terapeutico.

Il 55enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, e le indagini proseguono. Resta valida la presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo della colpevolezza.

