I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di San Casciano in Val di Pesa, nella zona di Santa Cristina in Salivolpe in Via Malafrasca, in supporto al personale sanitario, per il soccorso a 3 persone ed il pilota della mongolfiera, dove nelle fasi di atterraggio in un campo con un leggero dislivello, il cesto si è ribaltato in terra. Le quattro persone sono state soccorse dal personale sanitario e i Vigili del fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza delle bombole.

