Distrugge auto in sosta e fugge via a Castelfiorentino

Un episodio di inciviltà che sta condizionando negativamente la vita di una famiglia di Castelfiorentino. Lo scorso sabato 15 febbraio, intorno alle 19:48, un'auto si è schiantata contro una Ford Fiesta parcheggiata nel parcheggio dove si intersecano via Leonardo Da Vinci e via Luigi Galvani, nei pressi della Coop, distruggendola e danneggiando altre due vetture, per poi fuggire senza lasciare traccia. Il veicolo colpito apparteneva a una donna che, in quel momento, si trovava al lavoro nel supermercato.

"Ci ritroviamo con una macchina distrutta, - spiega la figlia della donna - mia mamma a casa (chiedendo ferie) e con nessun tipo di risarcimento in quanto non trovano il responsabile. Noi persone per bene è giusto che dobbiamo rimetterci per chi non vuole stare alle regole della vita? Siamo stufi di questi atteggiamenti da far west".

La donna, lamentando la poca attenzione al caso da parte delle forze dell'ordine, ha utilizzato i social network per trovare eventuali testimoni e rintracciare la macchina 'pirata' ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.

Notizie correlate