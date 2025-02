Guerriglia tra oltre 300 tifosi della Lucchese e del Perugia, tratto A12 chiuso

Nel pomeriggio del 23 febbraio, intorno alle 16, si sono verificati violenti scontri tra circa 350 tifosi della Lucchese e del Perugia presso l'area di servizio Versilia sull'autostrada A12, in direzione Genova. I gruppi di supporter, entrambi diretti in Liguria per le rispettive partite (la Lucchese contro il Sestri Levante e il Perugia contro l'Entella Chiavari), si sono affrontati in una vera e propria guerriglia, con lancio di fumogeni e disordini che sono durati circa dieci minuti.

A causa degli scontri, è stato necessario chiudere parzialmente il tratto autostradale per consentire la rimozione dei detriti rimasti sull’asfalto. Durante la rissa, almeno un tifoso della Lucchese ha riportato una ferita alla testa ed è stato trasportato in ospedale. La polizia è intervenuta sul posto con diverse volanti e ha avviato le indagini per identificare i responsabili, riuscendo a segnare alcuni numeri di targa dei veicoli coinvolti.