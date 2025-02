Il Gialloblu Castelfiorentino torna a vincere contro il Banathinaikos Pistoia

Dopo essersi eclissato per quattro giornate, il Gialloblu Castelfiorentino interrompe la striscia negativa ai danni del Banathinaikos Pistoia. Nel sesto turno del girone di ritorno i ragazzi di Dario Chiarugi conducono per quaranta minuti fino a chiudere la pratica sul 69-61. Nell’economia di una gara sempre in controllo, seppur condotta a strappi, da segnalare la solida prestazione offensiva di Fabrizzi (22 realizzati) e le ottime prove di Filippini e La Rosa.

“Vittoria cercata e voluta, giunta al termine di una partita giocata di testa e con grande voglia – spiega coach Chiarugi -. Abbiamo sempre condotto, anche se più volte loro hanno provato a rientrare. In particolare nell’ultimo quarto siamo stati bravi a restare concentrati quando Pistoia dal -10 si è riaffacciata fino a -4. Diciamo che le sconfitte precedenti ci sono servite da lezione e stavolta siamo stati bravi a non commettere gli stessi errori e prenderci i due punti”.

Dopo una prima parte in sostanziale equilibrio seppur in controllo (35-32 all’intervallo), i gialloblu provano a scavare il solco nella terza frazione e mettere definitivamente le mani sul match (53-47 al 30′). Nell’ultimo quarto, però, la reazione degli ospiti riapre nuovamente i giochi, con Pistoia che torna pericolosamente a -4. Ma stavolta il Gialloblu non si lascia sorprendere, e nella volata amministra il vantaggio e torna a sorridere.

Prossimo impegno sabato 1 marzo alle 18:15 sul parquet dell’Endas Pistoia.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BANATHINAIKOS PISTOIA 69-61

Tabellino: Filippini 2, Mugnaini ne, Talluri J., La Rosa 8, Cetti, Fabrizzi 22, Pucci ne, Bartolini 6, Turini 7, Talluri T. 8, Zampacavallo 12, Iserani 4. All. Chiarugi.

Parziali: 22-18, 35-32 (13-14), 53-47 (18-15), 69-61 (16-14)

Arbitri: Cirinei di Pisa, Liverani di Livorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

