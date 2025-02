La Canottieri San Miniato protagonista ai Play the Games di Napoli

Quest’anno i Play the Game si sono svolti al Circolo canottieri Ilva Bagnoli a Napoli, nonostante il terremoto avvenuto nei giorni precedenti, la canottieri san miniato ha voluto ugualmente partecipare ai tre giorni di competizione a Pozzuoli.

A rompere il ghiaccio è stata Giulia Campigli, che dopo un ottima qualificazione si è guadagnata il primo posto nelle finali.

A seguire il più piccolo del gruppo, Pietro Panichi, a sua volta dopo una buona qualificazione si è guadagnato la prima finale in assoluto facendo un ottimo secondo posto.

Il nostro rappresentante degli atleti, Simone Marchiori, si è posizionato anche lui con una buona prestazione al 4º posto di finale.

Per ultimo ma non per importanza, Lorenzo Vannucci, dopo un ottima qualificazione è andato a disputare la finale assoluta posizionandosi al 2º posto.

Non solo questi ottimi risultati in barca ma anche nel settore rowing, con il nostro ultimo entrato in squadra, Mauro Bartoli, posizionandosi al 4º posto sfiorando il podio di pochi secondi.

A seguire Mauro sempre nel settore Rowing abbiamo Pietro e Giulia che si sono posizionati al 4º posto, grandissima soddisfazione di Simone che si è aggiudicato la 2º posizione nella propria finale.

Lorenzo dopo una 2º posizione nella propria finale si aggiudica la 3º posizione assoluta.

I nostri ragazzi, Simone e Lorenzo, non tornano a casa solo con queste vittorie ma anche con la conquista del 2º posto nella Staffetta insieme ai loro partner Francesco Regoli e Matilde Masini.

Per Pietro Panichi e Giulia invece un 4º posto di tutto rispetto, accompagnati dai loro partner Francesco e Matilde.

A far seguito della trasferta nonostante il suo infortunio non è voluto mancare Fabio Rocco, dando a sua volta tutte le energie necessarie per raggiungere l’obiettivo ai propri compagni.

Un ringraziamento speciale va al nostro presidente, Enzo Ademollo, che ci ha dato la possibilità di partecipare ed emergere sulle altre società sportive , ad Andrea Vannucci, padre di Lorenzo e capo delegazione della squadra del settore special per aver rappresentato la società a questo evento. Agli allenatori Matilde Masini e Francesco Regoli che si sono dimostrati capaci e meritevoli nel loro compito di portare alti i colori della società dimostrando le loro conoscenze.

Fonte: Ufficio Stampa

