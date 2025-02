A Vicofaro, nel centro di accoglienza per migranti gestito da don Massimo Biancalani, è scoppiata una lite tra due ospiti, degenerata in uno scontro fisico. Uno dei coinvolti è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Jacopo di Pistoia, mentre l’altro è stato portato in questura per accertamenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale sanitario.

