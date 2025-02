A Casciana Terme, i Carabinieri hanno denunciato un 36enne nigeriano per lesioni personali aggravate. L’uomo, operaio incensurato, avrebbe aggredito un connazionale durante una lite in un albergo, colpendolo al volto con una bottiglia di vetro rotta. La vittima è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Pisa, mentre un terzo connazionale coinvolto ha riportato lievi lesioni ma ha rifiutato le cure. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’episodio.