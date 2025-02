Quaranta minuti di alti e bassi, sempre aggrappata alla partita ma senza mai dare la sensazione di tenerla in mano. L’Use Rosa Scotti si blocca a Moncalieri ed il 64-59 finale premia la squadra che mette in campo più energia e, soprattutto, trova la via del canestro nei momenti che contano. In questa fase, invece, alle ragazze di Alessio Cioni manca la zampata finale, lo scatto per passare avanti dopo essere riuscite a coronare la rimonta. La prima volta c’è un pesante contro break delle piemontesi, la seconda qualche errore di troppo ed un fallo in attacco fischiato a Vente nel possesso decisivo. La pessima serata al tiro (34% dal campo, 18 dall’arco e 66 dalla lunetta) non fa che aumentare i rimpianti. Sarebbe bastato davvero poco in più.

Meglio Moncalieri subito dopo a palla a due (4-0) con Castellani che mette un libero e Vente che trova il primo canestro dal campo. La Scotti si fa vedere negli specchietti delle piemontesi (10-8) che, però, replicano con un parziale di 7-0 che obbliga coach Cioni al timeout. La Scotti passa a zona e per vedere un canestro serve una tripla dall’angolo di Casini per il 19-11 che fissa il punteggio del 10’. Lo stesso fa Cordola con due triple a fila (25-11) in faccia ad un’Use Rosa che continua a non trovare il giusto passo. Moncalieri è attenta sulle lunghe biancorosse ed il 32-17 è qualcosa di più di un tentativo di fuga. Ruffini e Colognesi aggiustano la mira dall’arco (32-23) e, vista l’aria che tira, anche tornare sotto ai dieci punti di distacco sul 34-27 è un qualcosa a cui aggrapparsi in attesa di tempi migliori.

Ad onor del vero le facce sono finalmente diverse con la difesa che morde e le cose in attacco che iniziano a girare meglio nonostante mani fredde (al riposo 10/31 totale al tiro). Il 35-31 è di Colognesi che vede poi respingere dal ferro l’ultimo tiro prima del riposo: 39-33. Sull’asse Ianezic-Vente riparte il gioco ed è poi di Colognesi il 39-37. La Scotti fallisce due volte l’aggancio ma al terzo tentativo ci riesce con Castellani: 41 pari. Inizia una nuova partita con Sammartino che continua ad essere un problema per la difesa e la Scotti che tira il fiato dopo lo sforzo prodotto per rimettersi in carreggiata. Moncalieri ne approfitta volando sul 56-45 del 30’: tutto da rifare. Colognesi, Vente e Castellani per il 56-51 (parziali di 0-6), si torna a sperare. Mitreva per il 60-51 a cui replica Ruffini: 60-55. Si torna ad un possesso con Castellani implacabile dalla lunetta (60-57) ed è l’ultimo momento per provarci davvero.

La Scotti ha tre occasioni in attacco ma non trova la via del canestro, al pari delle piemontesi. Mancano 80 secondi e Castellani appoggia il 60-59. La solita Sammartino per il 62-59, Colognesi fallisce la tripla dell’aggancio, Castellani recupera una palla ma c’è un fallo in attacco fischiato a Vente a 18 secondi dalla sirena. Sul possesso successivo Sammartino che va in lunetta e la chiude nonostante sbagli il primo. Vince Moncalieri 64-59.

64-59

TECNOENGINEERING LIBERTAS MONCALIERI

Sammartino 27, Ngamene, Cordola 5, Mitreva 14, Avagnina 2, Pasero, Corgnati, Gesuele, Grosso 4, Salvini 4, Nicora 3, Obaseki 5. All. Terzoli (ass. Sciannimanico)

USE ROSA SCOTTI

Tarkovicova 1, Colognesi 14, Castellani 12, antonini 2, Vente 13, Leghissa ne, Fiaschi ne, Ruffini 7, Ianezic 5, Ndiaye 2, Casini 3. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Manganiello di San Giorgio del Sannio e Del Gaudio di Massa di Somma

Parziali: 19-11, 39-33 (20-22), 56-45 (17-12), 64-59 (8-14)

