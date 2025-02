Malore in bici sul Monte Serra, muore 59enne

A Buti un uomo di 59 anni è morto durante un'escursione in bici sul Monte Serra, in località Prato a Giovo. L'allarme è stato dato dagli amici che erano con lui. Si ipotizza un malore come causa del decesso. L'incidente è avvenuto in una zona impervia, rendendo necessario l'intervento dell'ambulanza del 118, dei vigili del fuoco di Cascina e dell'elisoccorso Pegaso 3.

Notizie correlate