Nasce 'Terra di Valdelsa', la nuova Associazione di Promozione Turistica

“Partiamo da Certaldo, che ha un potenziale attrattivo, esclusivo e indiscusso anche per tutta la Valdelsa: è la patria del Boccaccio, si caratterizza per l’esclusivo Castello del borgo alto, ha una Stazione ferroviaria centrale che collega agevolmente Siena e Firenze, è ormai riconosciuta per l’importanza degli eventi che da decenni caratterizzano l’identità locale, quali Mercantia, Boccaccesca, Cene Medievali etc., oltre ad avere una capienza ricettiva che ad oggi supera le 1500 disponibilità giornaliere in strutture ben organizzate. Con queste caratteristiche siamo consapevoli di poter affermarci come perla della Valdelsa e della Toscana per un turismo di qualità e di permanenza.”