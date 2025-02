Paura per Moise Kean durante Verona-Fiorentina: l'attaccante viola ha subito un colpo al volto ed è uscito in barella. Dopo i primi soccorsi in campo, la Fiorentina ha confermato che ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

